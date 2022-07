Dopo la prima settimana di lavoro arriva finalmente la prima uscita della nuova Cremonese targata Massimiliano Alvini. Sarà dunque questa la prima occasione per vedere come i grigiorossi si stanno preparando allo storico ritorno in Serie A, 26 anni dopo l’ultima volta. Dopo la doppia seduta di ieri, venerdì 8 luglio, la squadra sarà di scena al Centro Sportivo “Giovanni Arvedi” contro il Falco Albino, compagine di Promozione. Calcio di inzio previsto alle 10.00, con ingresso libero per i tifosi che vorranno vedere dal vivo la prima partita del nuovo corso grigiorosso. La partita, in ogni caso, verrà trasmessa in differita su Cremona1 (canale 19 del digitale terrestre o in alternativa sul sito e sulla app dell’emittente) domenica 10 luglio in prima serata, alle 21.00, e il giorno successivo (lunedì 11 luglio) alle 17.00.

© Riproduzione riservata