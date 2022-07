Domenica 17 Luglio alle 21 in Piazza XXV Novembre a Pozzaglio andrà in scena lo spettacolo “C’eravamo tanto amati?”, una divertentissima parodia della Divina Commedia e dei Promessi Sposi, scritta da Chiara Tambani, attrice e autrice cremonese. Le grandi donne della letteratura, finalmente libere di parlare, ci raccontano la “verità” sui loro grandi amori. Scopriremo così che Beatrice non ne può più di quell’innamorato petulante di Dante Alighieri, che Francesca da Rimini se la spassa all’inferno e conosceremo un’inedita Monaca di Monza che si prodiga ad aiutare Lucia, in piena crisi coniugale con Renzo.

La pièce è interpretata da Chiara Tambani, Morena Mazzini e Ivano Zambelli. tre attori, che insieme formano la compagnia SentiChiParla si dedicano con impegno e passione al teatro da una ventina d’anni, con l’obiettivo di diffondere la cultura teatrale proponendo pièces divertenti, ironiche e brillanti per grandi e piccini, ma anche con profondi contenuti culturali e sociali. Hanno in repertorio spettacoli per tutta la famiglia, atti unici, monologhi, commedie e recital teatrali. Amano mettere in scena storie che parlano al cuore dei grandi e dei bambini, perché le storie popolari svelano i sentimenti che accompagnano l’essere umano, e in essi tutti ci ritroviamo e ci sentiamo più vicini, più fratelli. Anche questa è la magia del teatro.

La serata è organizzata dalla Pro Loco di Pozzaglio.

© Riproduzione riservata