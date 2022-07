Il Laboratorio e la Compagnia dei Piccoli propongono due settimane di scuola estiva all’insegna dell’arte e della natura, in sinergia con il territorio e con i suoi tesori. I destinatari sono ragazzi e ragazze dai 6 ai 12 anni iscritti ad una delle due associazioni, ma anche tutti gli esterni che ne siano incuriositi. I partecipanti saranno condotti attraverso esperienze laboratoriali incentrate sull’uso del corpo e sulle arti performative, in particolare danza, teatro e musica.

Tutto ciò avrà luogo in una dimensione che prende spunto dall’Outdoor Education, basata sugli stimoli che solo la natura e i contesti all’aperto possono offrire: la maggior parte delle attività, infatti, tra cui il gioco libero in natura, si svolgerà nel parco della Tana, a Cremona, sede de Il Laboratorio, con ritmi lenti e sani. Allo stesso principio di sostenibilità ambientale e sociale si ispireranno i pasti, monoporzione “da asporto” o consumati direttamente presso bar e ristoranti della città, in collaborazione con Filiera Corta Solidale.

Il progetto in corso si è tenuto nei periodi 4 – 8 luglio e 11 – 15 luglio 2022 ore 9.00 – 16.30 (con possibilità di ingresso anticipato alle ore 8.30), presso la Tana de Il Laboratorio in via Valdipado n. 4 a Cremona. Alcuni laboratori si svolgeranno presso il teatro Silvio Pellico (via Patecchio 10, sede della Compagnia dei Piccoli). Le visite e le uscite (musei, luoghi d’arte, teatro) e alcuni laboratori prevedono spostamenti in bicicletta.

Ogni settimana prenderà avvio con un breve corso sull’utilizzo della bicicletta per gli spostamenti in gruppo a cura degli operatori della Ciclofficina Sociale La Gardesgars (cooperativa Cosper) che si occuperanno anche della formazione del personale de Il Laboratorio e Compagnia dei Piccoli, della manutenzione delle biciclette oltre che del noleggio per chi avesse necessità. Un vero e proprio invito all’autonomia e alla creatività.

