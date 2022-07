Due giovani sono stati arrestati dalla Polizia di Stato di Cremona per i delitti di tentata estorsione e ricettazione in concorso ai danni di un cittadino extracomunitario, in posizione regolare sul territorio italiano.

I giovani, che erano venuti in possesso del telefono cellulare della vittima, hanno richiesto alla stessa un appuntamento in una zona centrale e trafficata della città per la restituzione in cambio di una somma di denaro.

La pattuglia della Volante della Polizia, allertata dalla vittima su linea di emergenza, con un’azione tempestiva e coordinata con la centrale operativa, ha colto in flagranza di reato le due persone, noti alle forze dell’ordine, che tentavano di ricevere il denaro in cambio della restituzione del telefono.

Alle due persone il Tribunale di Cremona, nel disporre il rito della direttissima nei loro confronti, ha convalidato per entrambi l’arresto, disponendo per uno dei due la misura degli arresti domiciliari.

