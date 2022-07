Ancora un grosso cumulo di rifiuti abbandonati è stato individuato in un’area verde della città: una pratica purtroppo ancora troppo diffusa nonostante i numerosi interventi del Nucleo di Polizia Ambientale della Polizia locale di Cremona. In quest’ultimo caso i vigili, con l’ausilio anche delle immagini riprese dalle telecamere piazzate in loco, sono riusciti a dare un nome e un volto al responsabile. Per lui, una sanzione amministrativa e l’obbligo di ripulire. Ma si tratta solo di uno dei tanti casi di questo tipo. Proprio nei giorni scorsi alcuni cittadini hanno segnalato episodi analoghi in via Milano, altri a Gadesco Pieve Delmona, nella zona del centro commerciale, altri ancora nella zona della Palestra Spettacolo in via Postumia e infine lungo il Po.

© Riproduzione riservata