La Youth Symphony Orchestra De Vuurvogel, orchestra giovanile proveniente dai Paesi Bassi, si esibirà giovedì 21 luglio, alle ore 20.30, presso il Cortile Federico II, a Cremona, nell’ambito della dodicesima edizione del Cremona Summer Festival e in collaborazione con i Giovedì d’Estate.

Il Cremona Summer Festival è organizzato dalla Camera di Commercio di Cremona con l’Istituto di Studi Musicali “Claudio Monteverdi”, con il contributo di Regione Lombardia e con il patrocinio e la collaborazione del Comune di Cremona, del Consorzio dei Liutai “Antonio Stradivari” Cremona, della Cremona International Music Academy, del Touring Club, del Casalmaggiore International Music Festival e del Festival delle Orchestre Giovanili di Firenze.

I concerti della rassegna sono a ingresso libero e gratuito fino ad esaurimento posti. In caso di maltempo, i concerti si svolgeranno sotto i portici del Cortile stesso. L’Orchestra giovanile di Vuurvogel è stata fondata nel 2002 dal suo attuale direttore, il M° Albert Dam. Si aggiungono poi la sezione Jonge Vuurvogel (8-14 anni), e la OpStreek per archi principianti. L’orchestra collabora attivamente con la Meander Bigband, si esibisce al Festival Overijssel Liberation e al concerto di Capodanno a Zwolle. Nel 2013 arriva come finalista al National Youth Competition per Youth Orchestras e nel 2015 vince il “Talent Prize Overijssel”. L’orchestra ha fatto tour in Germania, Italia, Francia, Rep. Ceca, e in luglio 2022, sarà di nuovo in Italia.

IL PROGRAMMA

G. Rossini Il Barbiere di Siviglia

P. Mascagni Intermezzo Sinfonico

B. Britten Soirées Musicales

O. Respighi Adagio con Variazioni – solista violoncello Does van Oosterhout

E. Morricone Moments for Morricone – arr. J. De Mey, H. Welle

A. Albertoni Notturno Italiano – solista violoncello Does van Oosterhout

R. Bos Villa volta Forest – arr. A. Dam

Arturo Marquez Danzon n.2

C. Saint-Saens Baccanale (da Sansone e Dalila)

O. Respighi Tarantella (da La Boutique Fantastique)

