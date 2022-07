Stop all’inciviltà dell’abbandono dei rifiuti per strada o nelle aree verdi cittadine, anche attraverso un inasprimento delle sanzioni. Lo lascia intendere il sindaco Gianluca Galimberti che ha pubblicato sulla sua pagina facebook le foto di alcuni recenti episodi di abbandono di rifiuti, individuati e sanzionati dalla Polizia locale.

“La multa per queste “inciviltà” arriva fino a 300 euro, poi per un meccanismo di legge purtroppo si riduce di un terzo. Troppo poco. Abbiamo avviato il percorso per aumentare le sanzioni che sono un deterrente all’abbandono dei rifiuti, insieme alle attività di controllo che abbiamo intensificato”, afferma il primo cittadino.