Immaginate di fare benzina al distributore automatico e sentire le istruzioni in dialetto. Potrà capitare anche a Cremona. Si tratta di un progetto che coinvolge 1700 distributori della Eni in Italia, 257 in Lombardia.

Con il cambio tecnologico che ha introdotto nuovi terminali digitali nelle stazioni di servizio, Eni ha pensato a questa iniziativa per tutelare il dialetto delle varie zone come lingua che “contribuisce a creare un senso di appartenenza, offrendo espressioni che esprimono leggerezza, ironia e immediatezza, utilizzate in famiglia e in contesti informali dalla maggior parte degli italiani”.

