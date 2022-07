I Carabinieri della Stazione di Castelverde hanno denunciato per evasione dagli arresti domiciliari un cittadino straniero di 20 anni, pregiudicato. L’uomo è stato segnalato ai militari la sera del 27 luglio, intorno alle 23, mentre era in un bar del paese. La pattuglia di Soresina, arrivata a Castelverde, ha suonato al campanello di casa dell’uomo e, attraverso i suoi familiari, ha verificato che non era nell’abitazione.

Sono scattate le ricerche, insieme ai Carabinieri di Castelverde, che nel frattempo erano stati avvisati, e che lo hanno intercettato e, con l’ausilio di una pattuglia della Sezione Radiomobile, in una strada del centro. Il giovane è stato accompagnato in caserma, dove gli è stata contestata la violazione degli arresti domiciliari disposta i mesi scorsi dal tribunale di Arezzo per rapina, estorsione, resistenza a pubblico ufficiale, lesioni, minacce e porto di oggetti atti ad offendere, fatti accaduti in Toscana tra la fine del 2021 e l’inizio del 2022.

Tenuto conto che nell’orario in cui è stato fermato doveva trovarsi obbligatoriamente presso la propria abitazione e non ha giustificato in alcun modo l’allontanamento da casa, l’uomo è stato denunciato per evasione e sottoposto nuovamente alla misura.

