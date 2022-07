E’ morto all’età di 94 anni Alberto Colombini, farmacista e politico, figura molto nota in città. Il suo impegno nella Democrazia Cristiana prima, e nell’Udc dopo, lo hanno caratterizzato come un personaggio di spicco nella vita politica locale e non solo, nella quale vantava importanti amicizie nei vertici della Dc e dell’Udc. E’ stato molto legato, ad esempio a Rocco Buttiglione, ex segretario del Ppi e del Cdu e presidente dell’Udr e dell’Udc. A Cremona, Colombini è stato consigliere comunale per quindici anni, amministratore in vari enti e insignito, per meriti professionali e sociali, di varie onorificenze, tra cui quella di Cavaliere di Gran Croce, l’onorificenza più alta prevista dagli ordinamenti di benemerito internazionali. Nella sua professione di farmacista aveva anche contribuito al cambiamento dell’organizzazione ospedaliera attraverso la costituzione delle Asl e Usl.

S.P.

