Da giorni creava problemi in città, dando in escandescenze, e arrivando ad aggredire una guardia giurata in ospedale: stato così denunciato dai Carabinieri della Stazione di Cremona, nel pomeriggio del 2 agosto, un 30enne senza fissa dimora, disoccupato e con precedenti di polizia a carico.

L’uomo era tornato in città da alcuni giorni dopo un periodo trascorso in un’altra regione, e nel pomeriggio del 1 agosto si era recato prsso la Caserma di viale Trento e Trieste, inveendo contro i militari perché voleva un posto dove essere ospitato. Poiché i militari non potevano dargli nessun tipo di aiuto, l’uomo, in stato di grande agitazione, è corso in mezzo alla strada, tentando di colpire con calci i veicoli in transito e minacciando di danneggiare le vetture parcheggiate.

E’ stato quindi bloccato dai militari e accompagnato dentro la caserma dove è arrivato il personale del 118 che lo ha sedato e accompagnato in ospedale per le cure del caso. La mattina del 2 agosto l’uomo si è invece reso protagonista di un’altra vicenda. Poco prima delle 10, in via Dante, ha iniziato a lanciare dei bidoni della spazzatura in mezzo alla strada, all’altezza della stazione ferroviaria, e a tentare di colpire le auto di passaggio con calci. All’arrivo della pattuglia della Sezione Radiomobile, i militari lo hanno riconosciuto e lo hanno bloccato e accompagnato in caserma, quindi di nuovo all’ospedale perché nuovamente in forte stato di agitazione.

Nello stesso pomeriggio, verso le 15.30, è tornato presso la caserma Santa Lucia chiedendo nuovamente un posto dove andare e al primo segno di nervosismo è stato riportato in ospedale dal personale di un’ambulanza che, nel frattempo, era stata fatta intervenire.

Al nosocomio, l’esagitato ha continuato con la sua condotta violenta e aggressiva e ha inveito contro medici e infermieri del pronto soccorso, rifiutando le cure e colpendo con calci e pugni qualunque cosa trovasse per la sua strada. A quel punto, è intervenuta una guardia giurata in servizio che, nel tentativo di fermarlo, è stata colpita con alcuni pugni al petto.

Di nuovo sono intervenuti i Carabinieri, che lo hanno immobilizzato e portato in caserma, dove è stato denunciato per resistenza a pubblico ufficiale per l’aggressione commessa nei confronti della guardia giurata, che comunque non ha riportato lesioni.

