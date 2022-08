Prima il viaggio in treno verso le più belle località della Lombardia, poi l’immersione nella natura con una pedalata in completo relax o un’escursione su percorsi più impegnativi: è la formula di Train&Bike, iniziativa ideata da Trenord nel programma di promozione turistica “Gite in treno”. Grazie a Train&Bike, il biglietto ferroviario consente di usufruire di sconti dedicati per il noleggio di biciclette ed e-Bike presso punti convenzionati in alcune delle più belle località turistiche in regione, per una gita su due ruote all’insegna della sostenibilità.

Per quanto riguarda il nostro territorio, la proposta è Train&Bike Parco Adda Sud. Per chi vuole trascorrere una giornata immerso nella natura del Parco Adda, fra le strade della città di Pizzighettone o lungo i lidi sul fiume, Train&Bike Parco Adda Sud è la proposta ideale. Infatti, raggiungendo la stazione di Pizzighettone è possibile noleggiare per tutto il giorno una bicicletta con casco per adulti e ragazzi sopra i 13 anni a soli 10 euro presso il Gruppo Volontari Mura di Pizzighettone. E da Pizzighettone è possibile anche partire per una crociera di un’ora sull’Adda con un’altra iniziativa, che fa sempre parte delle “Gite in treno” di Trenord: “Navigare sull’Adda”.

Per usufruire delle agevolazioni, basta presentare presso gli store il biglietto del treno convalidato in giornata. Per tutte le iniziative, è necessario prenotare la bicicletta almeno 48 ore prima del viaggio. I contatti dei negozi convenzionati sono disponibili, insieme a tutte le informazioni utili, nella sezione Bike & Trekking dell’App e del sito Trenord: https://www.trenord.it/giteintreno/biketrekking/.

