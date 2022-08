Ha preso il via ieri a Cremona la raccolta firme per la presentazione alle elezioni di Unione Popolare, progetto politico, sostenuto dalla partecipazione di DeMa, del gruppo parlamentare ManifestA, di Potere al Popolo!, del Partito del Sud e del Partito della Rifondazione Comunista, la cui lista elettorale ha come portavoce Luigi de Magistris.

A Cremona la raccolta firme procede: giovedi 11 agosto dalle ore 11 alle ore 13 e dalle 17 alle 19 c/o la sede del PRC in via Cavitelli 4; venerdì 12 agosto dalle ore 11 alle ore 13 c/o la sede del PRC in via Cavitelli 4, banchetto alla Coop di via Ca’ del Vescovo dalle ore 17 alle ore 20; sabato 13 banchetto dalle ore 10 alle ore 13 alla Coop di via del sale (via della Cooperazione); mercoledì 17 banchetto dalle 10 alle 13 ai giardini di piazza Roma (lato galleria). Riferimento telefonico 3387491876 (Berardi)

A Crema si potrà firmare alla Festa del PRC cremasco c/o il circolo ARCI di Ombriano dal 12 al 15 agosto (ogni sera orario festa). A Casalmaggiore banchetto sabato 13 agosto al mercato (piazza Garibaldi) dalle ore 9,30 alle 12. Riferimento telefonico 3291172992 (Mozzi). A Soncino banchetto sabato 13 agosto largo Manzoni dalle ore 9 alle ore 12.

