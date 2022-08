Ieri sera, 12 agosto, Fratelli d’Italia ha sperimentato i banchetti serali: il partito di Giorgia Meloni era presente, infatti, in Piazza Stradivari davanti a Spazio Comune.

In questa occasione, come nelle altre, sono state raccolte nuove firme per il sostegno alle 4 iniziative di legge che il partito presenterà al Governo e, soprattutto, è proseguito il tesseramento di persone che vogliono essere coinvolti direttamente nella partecipazione delle vita del partito.

“Molti – fanno sapere dalla sezione cremonese – sono stati anche gli interessati al programma di coalizione per le elezioni del 25 settembre, e presto arriverà anche lo specifico programma elettorale di FDI”.

In calendario, per il mese di agosto, ci troveremo ancora in centro pronti a raccogliere nuove adesioni e sostegno e a fornire informazioni sugli impegni politici in programma.

