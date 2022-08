Dopo il progetto esecutivo ora si è in fase di gara. In via dell’Annona, da anni parzialmente chiusa a causa dello stato di degrado delle coperture, si inizieranno finalmente i lavori. “Dopo la gara – ha spiegato Giovanni Donadio, dirigente del settore progettazione e manutenzione del Comune di Cremona – una commissione individuerà l’operatore che realizzerà i lavori, che dovrebbero partire tra fine 2022 e inizi 2023 e terminare come da contratto entro un anno”.

“Il cantiere – ci ha tenuto a sottolineare l’architetto Donadio – non avrà impatti con le partite della Cremonese, in questi mesi sono state fatte numerose riunioni con gli enti preposti (questura e prefettura) proprio per valutare eventuali implicazioni affinchè ci fosse compatibilità tra il cantiere e l’attività sportiva della Cremonese”. In tutto la sistemazione di questo tratto di strada costerà due milioni di euro e sarà reso possibile grazie a contributi regionali e statali.

Silvia Galli

