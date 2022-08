Conto alla rovescia per “Cremona Musica”, kermesse internazionale di settore che si svolgerà nel quartiere fieristico cittadino dal 23 al 25 settembre, organizzata da CremonaFiere. Saranno 150 gli eventi di “Cremona Musica” dislocati non soltanto nei padiglioni ma anche nei luoghi culturali del centro storico, per una manifestazione diffusa che conferma un elevato numero di espositori. Nel 2022 si registra un globale rilancio del polo a livelli pre-pandemia, sottolinea il Direttore Generale di CremonaFiere Massimo De Bellis.

Naturalmente c’è la consapevolezza che il periodo è complesso, sia per la situazione sanitaria sia per gli aspetti geopolitici, su questo e in particolare i costi dell’energia bisognerà fare il punto a fine anno. Intanto, CremonaFiere sarebbe disponibile ad ospitare l’hub vaccinale qualora si rendesse necessario, come già accaduto in altre fasi della campagna contro il Covid-19, coniugando tali esigenze con il calendario fieristico.

