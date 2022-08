Al via le pratiche per la costruzione del nuovo itinerario detto “Degli Amanti”, una pista ciclabile voluta dall’amministrazione comunale di Gerre de’ Caprioli. Si tratta di un progetto che vuole creare un collegamento tra la ciclabile che arriva dalla vicina Cremona fino alle sponde del fiume Po, passando per le vie di Bosco Ex Parmigiano. Il costo totale ammonta a circa 144 mila euro e sarà finanziato interamente dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.

“La ciclabile degli amanti è un riferimento al transito di quelle coppie, note o meno, che da Cremona si spostano verso gli argini del fiume per passare un po’ di tempo in intimità” spiega il sindaco Michel Marchi. “Un nome giocoso per idealizzare un filo rosso tra la città e il Po. Noi a Gerre abbiamo tante ciclabili che ci circondano ma poche all’interno dei centri abitati; con questo itinerario, che sarà interamente protetto e senza aree promiscue, vogliamo andare a mettere in sicurezza il transito dei ciclisti”. Il progetto è composto da due diversi lotti e l’opera, che inizierà nel mese di ottobre, vedrà la luce entro la prossima primavera.

A proposito di lavori pubblici, sempre l’amministrazione ha in programma di istallare dei pannelli fotovoltaici sul tetto del centro sportivo comunale. “L’idea nasce inevitabilmente dal caro energia – prosegue il primo cittadino – e questo è un centro di costo molto alto, con bollette elevate. Avevamo un finanziamento di 50 mila euro da spendere sull’efficientamento energetico e abbiamo fatto un progetto per realizzare 18 KW di fotovoltaico. Si andrà a coprire completamento il tetto degli spogliatoi del campo da rugby: questo darà ampio ristoro alle casse del comune e a quelle dell’utenza”.

Andrea Colla

