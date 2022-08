Il programma della terza edizione della rassegna Letture sul Po, iniziativa nata dalla collaborazione tra il Comune di Cremona ed i Comuni del PLIS (Parco Locale di Interesse Sovracomunale) del Po e del Morbasco, prevede la possibilità di partecipare gratuitamente al tour “Il Po in città: tracce urbane del rapporto plurisecolare di Cremona con il Grande Fiume”. Dopo il primo appuntamento del 24 giugno scorso, sabato 27 agosto sarà la volta del secondo, anche questo condotto dalla storica dell’arte e guida turistica Susanna Fiorentini.

L’obiettivo è esplorare alcune zone del centro urbano che ancora mostrano segni e particolarità connesse al complesso rapporto tra Cremona e il Po. Zone di un passato commerciale, zone residenziali, di devozione religiosa, che hanno come fattore comune l’essere in connessione con il Grande Fiume.

È un percorso variegato che comprende spunti commerciali, archeologici, architettonici, storici e artistici per provare a comprendere qualcosa in più sulla nostra identità di abitanti di una città di fiume. Dai ricchi proprietari di lussuose domus in piazza Marconi, zona panoramica nei pressi del fiume, ai ricchi mercanti medievali che sfruttavano il Po come arteria di comunicazione efficiente, ai pescatori contemporanei. Tutti questi soggetti sono compresi in una relazione che parla di vantaggio economico, prestigio sociale, devozione religiosa e molto altro ancora. Dall’antichità all’epoca moderna la stessa urbanistica cittadina si è evoluta ed adattata sulla scia di un vicendevole scambio. Un rapporto privilegiato dunque, quello tra Cremona e il Po, che è ancora testimoniato in tracce più o meno evidenti sparse per il nostro centro urbano.

Il punto di ritrovo è in piazza del Comune, davanti al Battistero, alle ore 18,30. Dalla principale piazza cittadina si partirà per arrivare in piazza Marconi, si proseguirà lungo via Tibaldi, per raggiungere la chiesa di S. Pietro al Po, infine via del Sale.

La prenotazione è obbligatoria inviando un’email all’indirizzo areavasta@comune.cremona.it oppure telefonando ai numeri 0372-407528 o 0372-407672. In caso di maltempo il tour si svolgerà domenica 28 agosto, sempre a partire dalle 18,30. L’ultima tappa è in programma venerdì 9 settembre, anche in questo caso con partenza alle ore 18,30.

