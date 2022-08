Sono 2.235 in nuovi casi di Covid registrati nelle ultime 24 ore in Lombardia a fronte di 16.344 tamponi effettuati per un tasso di positività che sale leggermente al 13,6%. In pronvicia di Cremona sono stati riscontrati 106 casi. 23 i nuovi decessi, Stabili i ricoveri in terapia intensiva: 21 come ieri. In calo quelli nei reparti ordinari: -17 a 782.

