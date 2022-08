Ho deciso di uscire dal movimento politico Buonadestra. Il neonato movimento aveva fondati principi “liberali, integrativi ed europeisti”, ma con la secca deviazione verso referenti come Calenda e Renzi, a cui serve solo un apparentamento congiunto per partecipare a questa tornata elettorale, non mi si addice! Sia per mia estrazione sia per i suoi programmi e progetti !

Lo ritengo un nuovo bazar o outlet politico che così definisco: “partiti opportunisti mascherati da questo bel nome Terzo Polo che certo non incanterà più gli elettori italiani , i cittadini cremonesi e cremaschi dove sono perlopiù o totalmente assenti ! Detto ciò questo non è certamente il mio posto!

Da qui la mia decisione di aderire con decisione al gruppo UDC Cremonese e Cremasco. Il tutto nasce soprattutto dalla collaborazione con il segretario provinciale Giuseppe Trespidi e con il segretario cittadino Martino Boschiroli e gli incontri romani con i vertici del partito avvenuti in questi due mesi. Ma soprattutto nasce da un programma di rilancio e ricostruzione del partito storico dello scudo crociato in provincia ed in Lombardia al fianco della coalizione di Centrodestra nella quale mi posso riconoscere, ritrovare e collaborare!

Quale sarà il mio ruolo o il mio incarico, lo definiremo insieme al Segretario Provinciale e lo decideremo col nuovo direttivo nella speranza che già dal 26 settembre anche Udc lombardia abbia una sua rappresentanza parlamentare anche grazie all’ottimo apparentamento con i moderati.

Come già sanno c’è tutta la mia disponibilità, per ora sono al servizio in primis dell’UDC e del neonato apparentamento con Noi con l’Itala di Maurizio Lupi, Coraggio Italia di Brugnaro e Italia Centro in piena e totale collaborazione con tutti gli amici, segretari e collaboratori di Forza Italia, della Lega, di Fratelli d’Italia per questi ultimi auspico che Crema nella candidatura espressa di Renato Ancorotti porti dopo anni un esponente del CDX cittadino a Roma, con un unico obiettivo: non ripetersi sulla tornata nazionale del 25 settembre con il risultato e l’esito di giugno anche nella città di Crema, da quel risultato può partire la riconferma regionale e le riconquiste provinciali amministrative!

