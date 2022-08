Gravissimo incidente a Offanengo, presso un’abitazione in via Kolbe, dove un uomo di 59 anni, Giordano Cicognini, è precipitato da un tetto durante alcuni lavori. Inutile l’intervento dei soccorritori, immediatamente intervenuti sul posto insieme ai Vigili del Fuoco, che non hanno potuto fare altro che constatare il decesso, dopo diversi tentativi di rianimazione. Dei rilievi del caso si stanno occupando i Carabinieri di Romanengo, insieme agli operatori di Ats Val Padana.

Le cause dell’incidente sono ancora in corso di accertamento. Secondo una prima ricostruzione il 59enne, proprietario dell’abitazione, è salito sulla tettoia per controllare alcuni lavori da effettuare, utilizzando un cestello elevatore, quando una lastra ha ceduto, facendolo precipitare nel vuoto per cinque metri. lb-sg

© Riproduzione riservata