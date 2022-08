L’amministrazione comunale sta lavorando alacremente per partecipare al “Bando per la forestazione periurbana e sistemi verdi lineari a supporto della mobilità ciclabile”, pubblicato il 1 agosto da Regione Lombardia per favorire l’incremento di boschi e di sistemi verdi nel territorio di pianura e collina. A evidenziarlo è l’assessore al Verde Luca Zanacchi, in risposta ad un’interrogazione presentata dal consigliere comunale del Carroccio Simona Sommi.

“Il bando concede la possibilità alle Amministrazioni comunali di poter concorrere a finanziamenti per la strutturazione di aree boschive urbane prevedendo anche l’eventuale acquisto di nuove aree verdi da destinare a bosco” ha sottolineato Zanacchi. Un finanziamento a fondo perduto, per un totale di 3 milioni a livello regionale, che prevede anche la compartecipazione dell’Ente proponente relativamente ad alcuni interventi valorizzanti l’impianto delle aree boschive.

“Al momento i tecnici stanno valutando quali aree potrebbero essere messe in disponibilità e al tempo stesso si sta valutando la possibilità di acquisizione, sempre attraverso il bando, di nuove aree da destinare a boschi periurbani” sottolinea ancora Zanacchi. Un lavoro che si aggiunge a “prossimi interventi di implementazione del verde urbano previsti a breve e sempre in relazione ad altri bandi per i quali sono già stati confermati i finanziamenti”.

