Primo incontro con il territorio cremonese per i candidati Pd di Camera e Senato alle prossime elezioni. Nel tardo pomeriggio di oggi, nel contesto della festa dell’Unità in corso in via dell’Annona si sono presentati Carlo Cottarelli (uninominale Senato), Stefania Bonaldi (plurinominale Senato), Velleda Rivaroli (plurinominale Camera), Giorgio Pagliari (uninominale Camera).

Cottarelli sarà anche il protagonista del dibattito in serata a prtire dalle 21 circa. “Mi sono candidato perchè in questa tornata elettorale, più che mai è importante scegliere da che parte stare”, le prime battute dell’economista cremonese. “Candidarsi per Cremona è la cosa più bella che mi potesse capitare”, ha aggiunto. Quanto al confronto con Daniela Santanchè, candidata per FdI nello stesso collegio: “Ma mi sapete dire che cosa c’entra la Santanchè con Cremona?”

