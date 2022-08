Momenti di paura, venerdì mattina a Gargnano, nel bresciano, per un 85enne cremonese punto da un calabrone mentre stava facendo una passeggiata nell’entroterra alla ricerca di funghi. L’uomo ha rischiato lo shock anafilattico. Il cremonese era nel campeggio di Toscolano Maderno, dove soggiornava, quando ha iniziato ad accusare malessere. Ha avuto comunque la forza di chiamare con il cellulare i soccorsi e di mettersi alla guida della sua auto per cercare di raggiungere la sede dei Volontari del Garda, Ma non ci è riuscito. I sintomi dello shock anafilattico gli hanno impedito di proseguire. Per fortuna è stato notato da alcuni passanti che stavano per lanciare l’allarme. Non è stato necessario, in quanto sono arrivati i Volontari del Garda e gli agenti della guardia di finanza di Salò che hanno messo in atto le prime manovre, salvando la vita al turista cremonese. L’uomo è stato poi trasportato in codice rosso all’ospedale di Gavardo. Ora sta meglio.

