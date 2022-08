I ladri tornano a colpire in città. Questa volta lo hanno fatto prendendo di mira un’abitazione di un palazzo di via Cadore dove sono in corso lavori di ristrutturazione alla facciata dello stabile. Al momento della razzia i residenti non erano in casa. Molto probabilmente i malviventi ne hanno studiato le mosse e hanno atteso il momento giusto per agire. In pieno giorno sono entrati in azione e sono riusciti ad intrufolarsi in una delle case. Una volta all’interno hanno setacciato dappertutto alla ricerca di soldi e preziosi. Alla fine se ne sono andati con il bottino, il cui ammontare è ancora in fase di quantificazione. Appena i padroni di casa sono rientrati hanno avuto l’amara sorpresa e a quel punto non è rimasto altro da fare che contattare le forze dell’ordine. Sul posto sono arrivate diverse auto della polizia. Gli agenti della Volante e i colleghi della Scientifica hanno effettuato un primo sopralluogo e hanno sentito i proprietari dell’abitazione e gli altri residenti. Le indagini sono in corso.

Sara Pizzorni

