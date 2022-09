Tamponamento a catena, poco dopo le 17, lungo la tangenziale in via Zaist. Per un improvviso rallentamento poco prima della rotatoria con via Mantova e viale Concordia, una Fiat 500 ha tamponato una Jeep che la precedeva in colonnata in attesa di riprendere la marcia verso la rotatoria, a sua volta urtata da una Seat che procedeva come gli altri veicoli nella corsia di destra con direzione Mantova. Ingenti i danni, specialmente gli ultimi due veicoli. Solo la conducente della 500 ha dovuto ricorrere alle cure dei medici per lievi ferite. Sul posto per i rilievi di legge e il controllo del traffico che ha subito rallentamenti, l’unità infortunistica della polizia locale.

© Riproduzione riservata