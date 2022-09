Air Liquide e Dentro il Sole (DIS) hanno inaugurato oggi la prima unità produttiva di biometano in Italia. Situata a Truccazzano, in provincia di Milano, alle porte conl territorio Cremonese/Cremasco, l’unità contribuisce alla decarbonizzazione del settore dei trasporti valorizzando gli scarti agricoli e zootecnici delle aziende agricole locali per la produzione di biometano liquido. Nella Regione sono in costruzione altre due unità produttive.

Air Liquide gestisce il digestore che utilizza le materie prime provenienti dalle aziende agricole limitrofe per produrre biogas, che garantisce un’impronta di carbonio ridotta rispetto al gas estratto da fossili. Attraverso le tecnologie Air Liquide, il biogas viene purificato in biometano e quindi liquefatto per essere utilizzato come combustibile. La capacità di produzione dell’unità consentirà di rifornire più di 40 camion al giorno. Questo carburante pulito riduce le emissioni di particolato fine fino all’85%, le emissioni di CO2 del 90% e l’inquinamento acustico fino al 50% rispetto al diesel.

Inoltre, l’unità è dotata di una tecnologia specifica che purifica il digestato, un sottoprodotto della produzione del biometano, che può essere poi utilizzato come fertilizzante dagli agricoltori.

Air Liquide ha avviato la costruzione di due ulteriori unità produttive di biometano, a Fontanella e a Covo, entrambe in provincia di Bergamo. Queste due unità di produzione aggiuntive dovrebbero essere operative entro la fine del 2022.

Il Gruppo ha sviluppato competenze lungo l’intera catena del valore del biometano, a partire dalla produzione di biogas dai rifiuti, alla sua purificazione in biometano, alla liquefazione, allo stoccaggio e al trasporto fino alla distribuzione. A livello globale, il Gruppo conta oggi 22 unità di produzione di biometano nel mondo per una capacità produttiva annua di 1,6 TWh.

GianLuca Cremonesi, Direttore Generale di Air Liquide Biogas Solution Italy, ha dichiarato: “Con questa prima unità di produzione di biometano, a cui seguiranno presto altre due unità, Air Liquide contribuisce alla decarbonizzazione del settore dei trasporti in Italia e allo sviluppo di un’economia circolare sul territorio. Questi investimenti illustrano la capacità del Gruppo di fornire ai propri clienti soluzioni low carbon, in linea con la sua strategia di Sviluppo Sostenibile”.

