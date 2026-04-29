Sventato incendio al Cambonino: il Comune ringrazia quattro studenti del Torriani

Sono stati alcuni studenti dell’IIS Torriani ad evitare il peggio ieri mattina quando alcuni piumini dei pioppi che in questi giorni stanno imbiancando viali e prati di Cremona, hanno preso fuoco nello spazio tra la cascina del Cambonino Vecchio e la scuola.

Grazie alla prontezza e attenzione di tre ragazzi, è stato possibile segnalare tempestivamente l’incendio, permettendo un rapido intervento dei vigili del fuoco e contribuendo a evitare conseguenze più gravi.

“I nostri studenti della classe 4B Informatica Federico Rosa, Kirat Pal Singh, Cristian Pisaroni e Andrea Omo – fa sapere l’Istituto – si sono immediatamente attivati per contenere la situazione e segnalare il problema alle autorità. A tal proposito la dirigente del Torriani Simona Piperno ha ricevuto una segnalazione di merito da parte di Marina Spotti, del Settore Cultura e Turismo del Comune di Cremona, che ha evidentiato il “notevole senso civico e responsabilità per contenere un principio di incendio di fronte al Museo Cambonino informando del problema le autorità”.

Un esempio concreto di cittadinanza attiva e responsabilità verso la comunità.

Anche oggi i vigili del Fuoco sono stati impegnati nello spegnimento di principi di incendio in varie zone della città e della provincia: per tutto il pomeriggio sono stati al lavoro in via Antichi Budri, vicino alla discarica.

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