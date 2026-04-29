Aprica: le variazioni del servizio per il primo maggio a Cremona e provincia

In occasione delle festività del 1° maggio, Aprica comunica le variazioni al servizio di raccolta rifiuti per Cremona e i Comuni del cremonese.

Venerdì 1° maggio tutte le raccolte sono sospese e verranno anticipate o recuperate, con esposizione dei rifiuti entro le ore 6.30. Le raccolte di organico, pannolini, sfalci e potature non saranno recuperate.

Resteranno chiusi al pubblico la piattaforma ecologica di via Carpenella, l’ecosportello di via Cascina Corte e lo spazzamento verrà effettuato con orario festivo. Il servizio di spazzamento verrà svolto solamente per il centro storico.

La raccolta di carta e cartone verrà recuperata giovedì 30 aprile per le zone Duomo, San Pietro, Giordano e Cambonino-Picenengo. Sempre giovedì 30 aprile verrà recuperato l’indifferenziato per le zone Giuseppina e Villetta.

Ulteriori informazioni sui servizi di Aprica possono essere consultate nella sezione dedicata ai cittadini del sito (www.apricaspa.it), sull’App Puliamo e tramite il numero verde 800.437678

© Riproduzione riservata