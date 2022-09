Dalla fattoria digitale, che con big data e satelliti riduce gli sprechi e aumenta la sostenibilità, alla cipolla medioevale eredità dei monaci benedettini e sigillo di biodiversità, dalla montagna che rivive alla fattoria didattica dove si punta sulla “energia pulita a prova di bambino”. Sono alcuni dei progetti premiati durante la giornata degli Oscar Green, i riconoscimenti all’innovazione giovane in agricoltura consegnati dalla Coldiretti regionale a Palazzo Ducale a Mantova. L’Oscar Green 2022 parla anche cremonese, grazie alla vittoria – nella categoria “Energie per il futuro” – della giovane allevatrice Beatrice Santini, di Ca’ de Alemanni, azienda multifunzionale biologica di Malagnino dove si producono latte e formaggi e si accolgono le scolaresche per far toccare con mano la realtà agricola.

Puntare sulle energie rinnovabili per migliorare le performance aziendali e sviluppare intorno ad esse un percorso didattico per le scuole. E’ il progetto messo a punto da Santini che è impegnata quotidianamente nell’impresa agricola di famiglia, una realtà multifunzionale biologica dove si produce latte, lo si trasforma nel caseificio aziendale in formaggio e si accolgono le scolaresche per far toccare con mano la realtà agricola.

Sui tetti delle stalle è stato installato un impianto fotovoltaico all’avanguardia, che ha conquistato anche un premio internazionale e che consente a Beatrice di sostenere varie esigenze aziendali: dai robot di mungitura alle spazzole, dai ventilatori alle doccette per il benessere animale. Proprio l’energia è al centro di una specifica attività didattica rivolta ai bambini delle scuole, per spiegare loro cosa significa energia rinnovabile e come l’energia viene utilizzata in fattoria.

