Welcome Day cremonese nella mattinata di lunedì 19 settembre per l’Università di Pavia. Si tratta di una giornata di benvenuto alle matricole organizzata dal Dipartimento di Musicologia e Beni Culturali di Cremona. Mercoledì 21 settembre, alle ore 17.30, poi verrà ufficialmente inaugurato l’anno accademico 2022/23 in Dipartimento di Musicologia e Beni Culturali dell’Università con la lectio magistralis del Prof. Massimo Recalcati dal titolo: “L’idiota della famiglia. Il timore di non farcela”.

Un titolo che, tratto dalla biografia filosofica scritta da Sartre su Gustave Flaubert, il quale non era considerato troppo promettente da bambino, si riferisce alle vere o presunte difficoltà di apprendimento dei ragazzi, acutizzatesi dopo due anni di pandemia. L’autore di “L’ora di lezione. Per un’erotica dell’insegnamento” (in cui sosteneva come il bravo insegnante fosse colui che sa fare esistere nuovi mondi, che sa fare del sapere un oggetto del desiderio in grado di mettere in moto la vita e di allargarne l’orizzonte) ritorna su un tema cruciale del nostro presente, offrendo riflessioni che aprono varchi nell’incertezza generale.

Come è ormai tradizione, gli interventi che inaugurano l’anno accademico del Dipartimento di Musicologia e Beni Culturali affrontano problemi di scottante attualità, offrendo alla comunità accademica e alla città di Cremona, con l’aiuto di importanti studiosi, chiavi di lettura per affrontare, all’inizio di un anno accademico, l’incontro con un sapere fortemente radicato nel tempo storico che viviamo. La lezione di Massimo Recalcati è aperta a tutti.

Massimo Recalcati è membro della Società Milanese di Psicoanalisi – SMP -. Fondatore di “Jonas – Centro di clinica psicoanalitica per i nuovi sintomi” e Direttore Scientifico della Scuola di Specializzazione in Psicoterapia IRPA di Milano. Insegna all’Università di Verona e presso lo IULM di Milano. Dal 2003 è direttore e docente del “Corso di specializzazione sulla clinica dei nuovi sintomi” preso la sede Jonas Onlus di Milano. Attualmente è supervisore presso il Centro Gruber di Bologna per casi gravi di DCA. Collabora con le pagine culturali de “La Repubblica” e “La Stampa”. Dal 2014 dirige per Feltrinelli la Collana Eredi. Dal 2020 cura insieme a Maurizio Balsamo la direzione della rivista “Frontiere della psicoanalisi”, edita da Il Mulino. Le sue numerose pubblicazioni sono tradotte in diverse lingue.

© Riproduzione riservata