Ha preso il via oggi, sabato 17 settembre, il primo Grontardo Supercar Festival, l’appuntamento con le vetture di alta gamma che che sfileranno per le campagne cremonesi. Una cinquantina in tutto gli ospiti, a bordo di Porsche, Ferrari, Maserati e Lamborghini. Un evento dallo scopo benefico: ricavato sarà infatti devoluto alla Fondazione Veronesi per i tumori infantili.

La manifestazione ha preso il via intorno alle 14.30 con le auto radunate in piazza Roma a Grontardo, da dove inizia per una prova su strada, lungo la via che porta a Vescovato e che per l’occasione è stata chiusa. Gli equipaggi, una volta tornati al punto di partenza, verranno intervistati da uno speacker, quindi le macchine sfileranno lungo la bassa, tra Vescovato, Pescarolo e Isola Dovarese. La giornata terminerà a Cremona, dove si terrà una cena di gala presso Cascina Belvedere.

Domani mattina, invece, auto impegnate, a partire dalle 8.30, per un giro di 70 km per la campagna cremonese. Alle 11 è previsto il ritorno in piazza a Grontardo, con aperitivo, e infine pranzo a Ca’ de Barbieri.

