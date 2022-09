La Settimana Europea della Mobilità Sostenibile fa tappa domattina al Mercato di Campagna Amica a Cremona, presso i gazebo gialli degli agricoltori di Coldiretti Cremona, presenti come ogni martedì dalle ore 8 alle 12 presso il portico del Consorzio Agrario, in via Monteverdi.

#SCEGLILABICI è l’invito che FIAB, la Federazione Nazionale Ambiente e Bicicletta, e Coldiretti Cremona condividono, nel proporre ai cittadini di venire a fare la spesa privilegiando lo spostamento su due ruote. “Tutti i cittadini che domani arriveranno in bici al mercato riceveranno un dono, a cura delle aziende agricole di Campagna Amica – sottolinea Coldiretti Cremona -. Nel contempo, in vari punti della città i volontari di FIAB Cremona consegneranno un piccolo ma significativo omaggio a chi sceglie di usare la bici per recarsi al lavoro ogni giorno”.

Grazie a un accordo con Coldiretti – evidenzia FIAB Cremona – predisporremo 100 sacchetti contenenti una mela, una confezione di Acqua Campagna Amica e una confezione di biscotti bio, che consegneremo insieme a pubblicazioni sulla salute e sicurezza stradale

“Siamo felici di prendere parte anche quest’anno, accanto agli amici della FIAB, alla Settimana Europea della Mobilità Sostenibile – rimarca Coldiretti Cremona -. Ci unisce a Fiab un’intesa, nazionale e locale, che ci vede condividere l’attenzione per l’ambiente, per uno stile di vita sano, che coniuga la buona alimentazione e l’attività fisica. Con convinzione, contribuiamo a promuovere comportamenti più sostenibili dal punto di vista ambientale, dai trasporti alla tavola, imparando a conoscere il nostro territorio, le piste ciclabili, gli itinerari in campagna, i prodotti locali e di stagione, che non devono percorrere lunghe distanze con mezzi inquinanti prima di giungere nel piatto”.

