Sono 260 gli appuntamenti in contemporanea che si sono svolti domenica mattina in tutta Italia in occasione della data nazionale Plastic Free. I volontari dell’associazione (presente da alcuni anni anche a Cremona grazie all’organizzatore Marco Barbieri, responsabile anche per la regione Lombardia) hanno partecipato con entusiasmo a questo evento e, grazie anche alle condizioni meteorologiche favorevoli, sono stati circa 60 i partecipanti all’evento: punto di ritrovo Lungo Po Europa alle 9 e poi subito allo spiaggione di Po, con un bottino finale di ben 1100 kg di plastica. Barbieri non nega la soddisfazione per il successo dell’iniziativa

ma si pensa già all’appuntamento in primavera e conclude “nel periodo invernale mi dedicherò alla sensibilizzazione nelle scuole” conclude Barbieri

