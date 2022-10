Non c’è pace per la piscina comunale di Cremona, dove per fortuna, nonostante il caro energia, non c’è aria di chiusura come invece sta avvenendo per altri impianti natatori. Il problema segnalato da molti utilizzatori, soprattutto genitori di bambini che frequentano i corsi di nuoto, sta nella rottura di una pompa che caricava l’acqua calda nella vasca. Molte le lamentele giunte in Comune in questi giorni, con i bambini costretti a fare la doccia a casa. L’assessore Luca Zanacchi rassicura che il pezzo di ricambio dopo qualche giorno di ritardo è arrivato e il gestore sta provvedendo a sistemare.

Il servizio di Silvia Galli

© Riproduzione riservata