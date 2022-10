Fare scuola all’aperto. Si intitola così il nuovo percorso promosso all’interno del progetto “Il Tempo ritrovato”, interamente dedicato all’educazione all’aperto, didattica attiva che si svolge in ambienti esterni alla scuola, la cui diffusione è stata velocizzata dalla pandemia. Una iniziativa che si rivolge a insegnanti e famiglie, con incontri e laboratori dedicati.

Si parte martedì 11 ottobre alle 16.45 con un appuntamento on-line dedicato ai docenti: una introduzione all’educazione all’aperto tenuta da Maja Antonietti, professoressa di Didattica generale e pedagogia speciale presso il Dipartimento di Discipline Umanistiche, Sociali e delle Imprese Culturali dell’Università di Parma, esperta di outdoor education, direttrice di corsi di Educazione e natura.

La stessa Maja Antonietti, insieme a Simone Baracetti, collaboratore dell’Associazione 0432 per l’asilo nel bosco Nido Verde e componente del direttivo dell’Associazione Bambini e Natura, saranno protagonisti del primo evento riservato ai genitori. L’appuntamento è on-line giovedì 27 ottobre alle ore 17.30.

Giovedì 3 novembre alle 16.45, altro evento, questa volta ancora rivolto agli insegnanti. Ospite, al Teatro Monteverdi di Cremona, Alessandra Ferrari, Pedagogista, insegnante nei Nidi e Scuole infanzia di Reggio Emilia, coordinatrice pedagogica per l’Azienda Servizi Bassa Reggiana, formatrice in Italia e all’estero sull’outdoor education, curatrice del libro “Scuola in Golena”.

Il parco della scuola primaria Stradivari di Cremona, invece, è la location del primo laboratorio per gli insegnanti, dal titolo “Una scuola all’aperto”. L’incontro, di natura esperienziale, è tenuto da Simone Baracetti e vuole favorire un primo approccio da parte dei docenti partecipanti con alcune dimensioni proprie dello stare insieme all’aperto con bambini e bambine. A questo laboratorio è dedicata la giornata di sabato 26 novembre. Sono previste per gli insegnanti altre due date laboratoriali: sabato 4 marzo alla Scuola Infanzia Lacchini e sabato 6 maggio al Parco Colonie Padane, con focus sull’approccio esplorativo.

Anche a genitori e famiglie viene proposto un laboratorio sul tema dell’outdoor education: sabato 15 aprile al parco delle Colonie Padane con Alberto Segale, educatore ambientale e ludico, fondatore di Energia Ludica, associazione che si occupa di favorire la cultura del gioco sano e di diffondere la didattica ludica nelle scuole.

Per partecipare, sia come docenti, sia come genitori, a incontri e/o ai laboratori di “Fare scuola all’aperto” è necessario prenotarsi al seguente link: https://forms.gle/phTE7E8GCL3ZvWcs7).

Il percorso si colloca nel Tempo della comunità, pensato per favorire la condivisione di valori comuni tra scuola, famiglie e cittadini per un progetto educativo davvero di insieme. “Con questa nuova proposta – è la dichiarazione dell’Assessore all’Istruzione Maura Ruggeri – intendiamo dare un contributo rispetto alla diffusione delle pratiche educative organizzate in contesti aperti a contatto con la natura, sensibilizzando insegnanti e genitori sulla possibilità e sull’importanza di realizzare attività in modalità outdoor in tutte le stagioni dell’anno. I vantaggi offerti delle esperienze in natura sono molteplici, e comprendono potenzialmente il miglioramento del benessere psico fisico dei bambini, il miglioramento degli apprendimenti, della gestione delle emozioni e delle interazioni sociali, ma allo stesso tempo consentono di introdurre e approfondire le importanti e attualissime tematiche connesse alla sostenibilità ambientale, al rispetto della natura e alla proposta di un approccio culturale nuovo orientato al risparmio energetico”.

© Riproduzione riservata