Un legame stretto quello che collega due vescovi – simbolo dell’attenzione della Chiesa per il fenomeno delle migrazioni sul finire dell’Ottocento, quando erano gli italiani a lasciare la terra d’origine: Geremia Bonomelli a Cremona e il comasco Giovanni Battista Scalabrini (a Piacenza) che questa mattina, domenica 9 ottobre viene proclamato Santo in Vaticano.

Tante le iniziative messe in cantiere dalla diocesi di Piacenza per celebrare il fondatore della Congregazione dei Missionari di San Carlo (Scalabriniani) e delle Suore Missionarie di San Carlo Borromeo (Scalabriniane), oltre che quella delle missionarie laiche per l’assistenza dei migranti. Realtà oggi ancora molto attive e presenti in ogni parte del mondo e che, insieme alla Fondazione Migrantes, operano in Italia fianco a fianco nelle diocesi e, lì dove presenti, anche in Europa, in particolare nelle Missioni cattoliche italiane.

A rimarcare gli stretti legami con l’opera di Bonomelli, ci ha pensato un altro prelato cremonese, mons. Gian Carlo Perego, per anni direttore della Caritas cremonese, oggi arcivescovo di Ferrara-Comacchio nonché presidente della Fondazione Migrantes: “Insieme all’allora vescovo di Cremona e suo amico Geremia Bonomelli, – ha dichiarato recentemente – saranno i primi a considerare l’importanza del camminare della Chiesa con i migranti, Scalabrini fondando una congregazione di religiosi nelle Americhe e Bonomelli dando vita ad un gruppo di sacerdoti diocesani in Europa. I due vescovi erano convinti che l’emigrazione fosse una legge di natura e come tale non poteva essere fermata. Un fenomeno ampiamente dimostrato ancora oggi.

Questo incontrarsi di persone e popoli diversi portava a quella unità della famiglia umana, più volte citata nel magistero della Chiesa e ultimamente da Papa Francesco nella “Fratelli Tutti”. Abbandonare ieri come oggi i migranti – ne era convinto Scalabrini – vuol dire abbandonarli anche nella fede e nella pratica religiosa”.

