Stretta sui controlli nel corso del weekend a Cremona, Crema e a Casalmaggiore per garantire la sicurezza nei confronti di residenti e turisti, in particolare modo in occasione della Festa del salame che si sta svolgendo in città.

Un dispositivo articolato quello realizzato dall’Arma e voluto dal Comandante Provinciale dei Carabinieri che ha visto operare gli uomini e le donne in forza alle Stazioni e ai Nuclei Operativo e Radiomobile delle tre Compagnie della provincia. In poco più di 48 ore sono state monitorate le zone di aggregazione giovanile per prevenire schiamazzi e intemperanze, con centinaia di persone e mezzi controllati, numerose perquisizioni, l’arresto di una persona per rissa in un bar di San Giovanni un Croce. E poi, denuncia in stato di libertà di sei persone, una segnalazione alla prefettura come assuntore di stupefacenti, tre patenti ritirate, due auto sequestrate, sequestri di denaro e stupefacente, diverse sanzioni al codice della strada.

I reati contestati sono stati quelli di resistenza a pubblico ufficiale, evasione, guida in stato di ebbrezza e rifiuto di sottoporsi all’etilometro, detenzione ai fini spaccio di stupefacenti e violazione degli obblighi inerenti al soggiorno sul territorio nazionale.

Nel dettaglio, ecco gli interventi del Radiomobile e delle stazioni del circondario del capoluogo.

SORESINA – Denunciato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e per violazione degli obblighi inerenti al soggiorno un cittadino straniero di 24 anni, pregiudicato e irregolare sul territorio nazionale.

Nella serata dell’8 ottobre, intorno alle 23.00, nel corso di un servizio di controllo del territorio, una pattuglia dei carabinieri di Soresina si trovava di perlustrazione in centro e ha notato un’auto di grossa cilindrata con il 24enne alla guida. I militari si sono insospettiti vista l’ora e l’atteggiamento e hanno deciso di controllare il conducente il quale, visto che si avvicinavano i militari, ha aperto il finestrino gettando fuori qualcosa. Per terra sono state trovate due dosi di cocaina in cellophane per 1,6 grammi. Il giovane era sprovvisto di patente e nel suo portafoglio c’era la somma di 1.900 euro. A quel punto è stata fatta una perquisizione domiciliare, dove si trovava vario materiale per il confezionamento delle dosi. Al termine degli accertamenti tutto è stato sequestrato, il veicolo sottoposto a fermo amministrativo e il 24enne denunciato all’Autorità Giudiziaria di Cremona per la detenzione ai fini di spaccio di droga e violazione degli obblighi inerenti al soggiorno.

CASALBUTTANO – Denunciato per evasione dagli arresti domiciliari un cittadino straniero di 30 anni, pluripregiudicato.

L’uomo si trovava agli arresti domiciliari dal 20 settembre quando i carabinieri della Sezione Radiomobile di Cremona lo avevano arrestato per rapina impropria. L’uomo era stato fermato oltre le casse di un supermercato senza pagare alcune bottiglie di alcolici. Era stato visto attraversare l’uscita senza acquisti senza avere nulla tra le mani, ma con una mano teneva la pancia come per sorreggere qualcosa.

Bloccato dagli addetti alla sicurezza, sotto la maglia aveva delle bottiglie di whisky. L’uomo aveva spintonato più volte il vigilante e un dipendente del negozio per cercare di darsi alla fuga, ma era stato bloccato e consegnato ai carabinieri intervenuti. Era stato trovato in possesso delle chiavi di uno scooter e in uno zaino aveva altre otto bottiglie di whisky e altre due bottiglie le aveva riposte dentro il bauletto portaoggetti. Dopo la convalida dell’arresto era stato messo ai domiciliari.

Il 6 ottobre i militari della Stazione di Casalbuttano sono andati presso l’abitazione del 30enne per la verifica del rispetto degli arresti domiciliari. Hanno suonato il campanello, ma non hanno ottenuto risposta: lo hanno trovato in una via del centro ed è stato quindi denunciato.

CREMONA – Segnalato alla Prefettura come assuntore di stupefacenti un cittadino italiano di 40 anni, con precedenti di polizia.

Nella mattina del 6 ottobre, intorno alle 11.00, durante il servizio di controllo del territorio, i carabinieri della Radiomobile lo avevano fermato nella zona nord della città. Insospettiti dall’atteggiamento nervoso lo hanno perquisito, scoprendo così che aveva con sé due dosi di cocaina in confezioni di cellophane, per circa un grammo. Lo stupefacente è stato sequestrato e il giovane è stato segnalato all’autorità amministrativa.

Sempre i Carabinieri della Sezione Radiomobile hanno denunciato per guida in stato di ebbrezza un cittadino italiano di 24 anni.

La notte dell’8 ottobre, verso le 05.30, la pattuglia è stata inviata dalla Centrale Operativa lungo la SP 415 perché un’auto aveva tamponato un camion in sosta. Giunti sul posto hanno accertato che l’uomo, alla guida di un’auto di proprietà di altra persona, era uscito dalla sede stradale e aveva impattato contro il semirimorchio del camion, fortunatamente senza subire lesioni. Ma la pattuglia ha notato che l’uomo non era in condizioni di guidare e lo ha sottoposto al test dell’etilometro che ha evidenziato un tasso superiore a 2,10 g/l, ovvero oltre quattro volte il limite consentito. Tenuto conto delle aggravanti previste per i fatti che accadono nell’arco notturno compreso tra le 22.00 e le 07.00, è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria e la sua patente di guida è stata immediatamente ritirata. gbiagi

© Riproduzione riservata