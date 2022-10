Da giovedì 13 e sino a venerdì 21 ottobre sarà effettuato, per conto di Padania Acque S.p.A., un intervento di riparazione della fognatura in via Crema, all’altezza del civico 1/A, cui seguirà il ripristino del manto stradale.

Per la durata dell’intervento, a causa del restringimento della sede stradale, via Crema sarà chiusa, lato via Bergamo, e istituito il doppio senso di circolazione nel tratto libero della via, con accesso e uscita da via Ghinaglia solo per raggiungere le proprietà laterali e gli esercizi commerciali. Il passaggio pedonale sarà sempre garantito sul marciapiede libero.

L’evoluzione del cantiere sarà seguita dai responsabili dell’esercizio fognatura di Padania Acque S.p.A., insieme ai tecnici del Comune di Cremona e dalla Polizia Locale per quanto riguarda la circolazione veicolare.

