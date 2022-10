Proseguono spediti i lavori al Campo Scuola di via Corte. Lavori che sono iniziati il 22 agosto scorso e che dovranno essere ultimati entro il 13 novembre. Abbiamo fatto il punto con l’assessore allo sport del Comune di Cremona Luca Zanacchi: “I lavori stanno andando avanti. Stanno posizionando tutte le parti di margine della pista d’atletica e delle due nuove mezze lune. Si stanno ultimando le predisposizioni all’impianto di illuminazione sulla parte verso il Centro Sportivo Arvedi. Stanno nascendo le due mezze lune che saranno non più in erba ma con pavimentazione sportiva. Noi seguiamo da vicino i lavori, che vanno bene e procedono”.

Le due corsie del salto in lungo sono state avvicinate alla pista d’atletica. Si stanno sistemando tutte le predisposizioni per l’impianto di illuminazione. Tutte le 130 piante del Campo Scuola verranno sottoposte a potatura di contenimento. “Il termine ultimo per la consegna dei lavori finiti è il 13 novembre – spiega Zanacchi -. La ditta ha più volte palesato la sua intenzione di riuscire a consegnare la pista di atletica prima. A noi interessa che i lavori siano fatti bene, quindi con i tempi adeguati, non si tratta di una corsa contro il tempo”.

L’investimento complessivo è di circa 800mila euro. I lavori sono finanziati dal Comune e dal Gruppo Arvedi.

Mauro Maffezzoni

