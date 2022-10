Incrementare l’efficienza del sistema di Protezione Civile, attraverso una collaborazione sinergica fra le sezioni provinciali dei Vigili del Fuoco e della Croce Rossa Italiana: è lo scopo del protocollo firmato a Cremona tra il Comandante Antonio Pugliano e la Presidente Loredana Uberti, alla presenza del Prefetto Corrado Conforto Galli.

Le due realtà già collaborano nel quotidiano, ma sopratutto nei casi più complessi come gli eventi meteorologici estremi (ad esempio la tromba d’aria che investì la città del Torrazzo lo scorso luglio) intervenire con un’azione congiunta può fare la differenza.

Ecco perché saranno presto organizzati incontri formativi ed esercitazioni comuni, inoltre è autorizzato all’occorrenza lo scambio di unità tra la sala operativa dei Vigili del Fuoco e della Croce Rossa Italiana.

Con la sottoscrizione del Protocollo, il Comando provinciale dei Vigili del Fuoco e il Comitato di Cremona della Croce Rossa Italiana si impegnano svolgere congiuntamente attività di formazione finalizzate al conseguimento di più elevate professionalità da parte degli operatori coinvolti nelle attività di ricerca e soccorso e attività di addestramento, al fine di migliorare le modalità di intervento, anche in riferimento alle operazioni di ricerca dei dispersi.

In particolare, il Comando provinciale dei Vigili del Fuoco si impegna ad attivare programmi formativi sulle norme di sicurezza da osservare in caso di emergenza, con particolare riguardo agli eventi di tipo Nucleare Biologico Chimico Radiologico, agli interventi su macerie e quelli su soccorsi stradali.

Il Comitato di Cremona della Croce Rossa Italiana si impegna ad attivare programmi formativi di carattere sanitario in favore dei Vigili del fuoco. Inoltre, al verificarsi di un evento calamitoso la CRI, a richiesta, metterà a disposizione dei nuclei operativi dei Vigili del Fuoco, impegnati nelle operazioni di soccorso tecnico, propri team di psicologi dell’emergenza per il supporto psicologico durante le fasi di intervento e, laddove richiesto, per le eventuali necessità fino al termine missione

Il Protocollo è stato sottoscritto durante la quarta edizione della “Settimana Nazionale della Protezione Civile”, durante la quale sono programmati su tutto il territorio nazionale eventi ed iniziative che hanno come comune denominatore le attività finalizzate alla mitigazione del rischio e la sensibilizzazione dei cittadini ai temi della protezione civile.

