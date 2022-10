La Fondazione Cariplo ha selezionato quattro lavori di altrettante scuole in provincia di Cremona per il bando Laiv, parte di 43 progetti, in sinergia con Associazione Etre e Alchemilla Cooperativa Sociale, che promuove il protagonismo giovanile attraverso la pratica delle arti interpretative dal vivo. 500 mila euro a disposizione di 43 scuole secondarie di secondo grado sul territorio della Lombardia e dalle province di Novara e del Verbano-Cusio-Ossola per sviluppare nel triennio 2023-2025 laboratori musicali e teatrali che permettano ai ragazzi di essere protagonisti attivi.

Questi gli istituti premiati:

Liceo Scientifico “Gaspare Aselli” Cremona, “Esci dalla bolla! Let’s take care”; Scuola Edile Cremonese – Cpt Cremona “La mia vita è un’Odissea. Crescita civile e professionale di un adolescente”; cooperativa sociale Inchiostro di Soncino “Il teatro nel piatto”; istituto Romani di Casalmaggiore, “Intersezioni – I linguaggi dello spettacolo”.

Il Progetto LAIVin sostiene dal 2006 la pratica e la fruizione della musica e del teatro nelle scuole secondarie di secondo grado al fine di promuovere sia lo sviluppo di competenze musicali e teatrali, sia l’avvicinamento del giovane pubblico ai linguaggi artistici contemporanei promuovendo la partecipazione attiva dei giovani nello sviluppo di progetti culturali sui territori.

Saranno 86 le scuole invitate a partecipare al Festival LAIVin Action 2023 che saranno accompagnate nel corso della triennalità dalle Antenne Territoriali LAIVin, che affiancheranno i ragazzi e le ragazze nello sviluppo di processi e percorsi di partecipazione e dialogo tra le scuole e il territorio. Sono, inoltre, previsti momenti di formazione dei docenti e degli operatori impegnati nella conduzione dei laboratori. Gli studenti saranno coinvolti nella co-progettazione dei contenuti e nella realizzazione delle attività connesse al progetto.

“Il progetto LAIV – commentano da Fondazione Cariplo – è importante per i nostri ragazzi perché consente loro di disporre di una risorsa primaria all’interno del proprio bagaglio culturale e facilita i processi di apprendimento. In un periodo storico difficile complesso come quello che stiamo vivendo, progetto Laivin riesce a garantire coesione tra i giovani, sinergie e nuove iniziative, ha commentato Franco Verdi, membro della Commissione Centrale di Beneficenza per la provincia di Cremona Nel corso dei suoi trent’anni di vita e attività, dal 1991 a oggi Fondazione Cariplo ha sostenuto complessivamente 35.600 progetti con contributi per un totale di 3,65 miliardi di euro. Sono stati realizzati 13.786 nel settore Arte e cultura per 1161,2 milioni di euro”.

