Sabato 22 e domenica 23 ottobre sarà il secondo week end del Festival della Mostarda, con appuntamenti online e in presenza, per scoprire il territorio attraverso la sua storia eno-gastronomica.Il Festival, che si tiene a Cremona e provincia, ha preso il via il 15 ottobre e proseguirà fino al 30 novembre 2022, confermandosi come la meta perfetta per gli appassionati gourmet e curiosi che avranno modo di gustare questa eccellenza lombarda attraverso un’ampia selezione di proposte turistiche sul territorio.

In programma completo del week end è allegato. Tra gli appuntamenti previsti:

Sabato 22 e domenica 23 ottobre:

La bottega del liutaio Ore 16.15 – partenza da Cremona Infopoint Visita la bottega di un liutaio e scopri il fascino della liuteria cremonese: verrà illustrata la costruzione del violino secondo il metodo classico cremonese ispirato ai modelli dei grandi maestri del passato, gli Amati, i Guarneri e Antonio Stradivari. Nelle botteghe scoprirai i segreti di questa antica arte, fatta di esperienza e di amore per l’arte della musica e della liuteria: il profumo delle vernici naturali, i legni esposti per la stagionatura, i grandi e piccoli attrezzi dell’artigiano, i disegni e le “forme interne” peculiari della tradizione cremonese, gli accessori e il collaudo finale. DURATA: 1 ora COSTO: € 15.00 a persona, € 10,00 i ragazzi dai 6 ai 14 anni – gratuito fino a 6 anni

DEGUSTAZIONE FORMAGGI D’ITALIA dalle ore 12,00 alle ore 16,00- Via Mercatello 35, Cremona Formaggi d’Italia sabato e domenica 22 e 23 ottobre propone il risotto con il Salva Cremasco DOP biologico di Carioni con mostarda di zucca e arancia, cotechino con mostarda e purè.

DURATA: 2 ore COSTO: degustazione a pagamento

Cremona, città dell’arte e della musica Ore 14.30 – partenza da Cremona Infopoint Un itinerario a piedi nelle vie del centro che ripercorre i secoli della storia cremonese attraverso i principali monumenti della città: la Cattedrale che abbellisce con la sua mole la maestosa piazza medievale, il grande Battistero ottagonale, la torre campanaria in muratura più alta d’Europa (il Torrazzo), il Palazzo Comunale. Il tour comprende la visita dell´interno della cattedrale definita la “Cappella Sistina della Val Padana”, l’interno del Palazzo Comunale e la visita di un tratto di strada romana del I sec. a.C. E’ inclusa la Welcome Card valida 1 anno con sconti in tutti i monumenti e musei, nei ristoranti, negozi e gastronomie.

DURATA: 1.5 ore COSTO: € 10.00 a persona – gratuito per bambini fino a 14 anni

Sabato 22 ottobre:

Notturno a Palazzo Calciati Crotti – Visita guidata a lume di candela Ore 21.00 – Ritrovo presso il palazzo in via Palestro 1 Apertura straordinaria di Palazzo Calciati Crotti, dimora nobiliare sorta tra il 1763 e il 1766 su commissione del nobile Conte Cesare Crotti per celebrare l’importanza del casato cremonese. All’interno il monumentale scalone d’onore introduce gli appartamenti nobili, affrescati e decorati con magnificenza da artisti cremonesi del Settecento; un tripudio di arredi antichi, opere d’arte, oggetti rari appartenuti ai casati Crotti e Calciati e tramandati per generazioni sino ai nostri giorni.

DURATA: 1 ora e 15 min COSTO: € 15.00 a persona

Concerto Tango Barocco Ore 21.00 – Auditorium Giovanni Arvedi del Museo del Violino, piazza Marconi 5 Concerto STRADIVARIfestival Tango Barocco – Andrés Gabetta, Mario Stefano Pietrodarchi, Quintetto della London Royal Academy

Domenica 23 ottobre:

Arte Assieme a Palazzo Guazzoni Zaccaria Ore 15.00 – Ritrovo presso il palazzo in Corso Vacchelli 60 Apertura straordinaria di Palazzo Guazzoni Zaccaria, nel cuore di Cremona, che possiede una varietà di elementi architettonici e artistici che attraversano i secoli della storia cremonese ed è il risultato di una serie di trasformazioni realizzate tra il Quattrocento e il Novecento;. L’arredo antico completa la suggestione di questo meraviglioso palazzo. Intermezzi musicali durante la visita guidata. DURATA: 1 ora e mezza COSTO: Gratuito

Visita guidata – Festival del Turismo Musicale Ore 15.30 – 17.30 MUSICA IN ARTE Un – in loco, con , per scoprire i contenuti nelle più belle chiese di Cremona: Duomo, S. Girolamo, S. Sigismondo e Santa Maria Maddalena. Prenotazione obbligatoria

Per quanto riguarda invece la versione digital del Festival della Mostarda, da non perdere le ricette condivise online dalle foodblogger TdayFood sabato 22 Ottobre e Annalisa Andreini domenica 23 Ottobre. Entrambi gli appuntamenti saranno fruibili alle ore 18.00 sul sito ufficiale dell’evento e sugli account social della manifestazione.

© Riproduzione riservata