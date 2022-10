La vaccinazione antinfluenzale gratuita offerta da Regione Lombardia arriva ufficialmente anche nelle farmacie aperte al pubblico dopo il via del 5 ottobre. Dal 18 ottobre i cittadini che beneficiano dell’vaccino gratuito (over 60, bambini da 6 mesi a 14 anni, donne incinte o neomamme e persone a rischio per una patologia o per una professione) possono prenotarsi per riceverlo nella più vicina farmacia sotto casa.

La dottoressa Antonella Laiolo, responsabile del servizio vaccinale dell’Asst di Cremona, ospite nella puntata del 18 ottobre della trasmissione di Cremona1 “Vivere in salute”, spiega come mai è importante vaccinarsi contro l’influenza: “Non c’è solo la tosse, la febbre e il malessere molto fastidiosi c’è molto di più. Si sono viste anomalie dell’elettrocardiogramma anche negli under 40 da virus influenzale. E la malattia influenzale è tra le quattro principali cause delle malattie coronariche acuta”.

E mentre l’ondata di Covid sembra rallentare in quella che gli esperti già chiamano una “mini ondata autunnale”, Laiolo poi ricorda come il vaccino anti-coronavirus si possa fare anche contemporaneamente al vaccino anti influenzale negli hub vaccinali: “Anche quest’anno è possibile, è un grande vantaggio per chi ha problemi di tempo, e di spostamento”. In questi giorni all’Hub Sapiens abbiamo un bel flusso di utenti che ricevono entrambi i vaccini”. fband

