La settimana Europea della Salute e Sicurezza sul Lavoro in calendario dal 24 al 30 ottobre, rappresenta per l’ATS della Val Padana un’occasione per focalizzare l’attenzione su un tema strategico e purtroppo sempre d’attualità, attraverso la rassegna “Storie di Infortunio” che prevede una serie di eventi di sensibilizzazione ed informazione sulla prevenzione degli infortuni e sulla promozione del benessere nei luoghi di lavoro.

“La sicurezza sul lavoro è un gioco di squadra – spiega Anna Marinella Firmi, Direttore della Struttura Complessa Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro (PSAL) di ATS -. L’obiettivo delle iniziative ideate è quello di raggiungere e coinvolgere tutti i soggetti portatori di interesse: si parte dalle scuole, luogo deputato ad educare e dove gettare le basi della cultura della sicurezza, per arrivare alle istituzioni del territorio. Nessuno può sottrarsi alla propria responsabilità, tutti devono essere messi nelle condizioni di poter contribuire alla crescita di consapevolezza su un tema così delicato e avere gli strumenti per potere prevenire o agire con tempestività se ci si dovesse trovare in una situazione critica”.

“Quando si parla di sicurezza negli ambienti di lavoro non si può far riferimento solo a principi teorici e astratti, ma si deve pensare sia ad un sistema ben organizzato di processi e pratiche professionali, calati nella realtà e in continua evoluzione, sia a persone e lavoratori con competenze che vanno costruite attraverso un percorso di formazione e aggiornamento costante – prosegue Alberto Righi, Dirigente Responsabile della Struttura Semplice PSAL per l’Area Territoriale di Mantova dell’ATS -. Il calendario di eventi presentati in occasione della settimana Europea della Salute e Sicurezza sul Lavoro è solo una parte delle numerose iniziative che la nostra ATS sta organizzando, finalizzate a promuovere e diffondere, in maniera perseverante, la cultura della prevenzione e della sicurezza negli ambienti di lavoro”.

