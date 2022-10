E’ quasi tutto pronto nello stabile di via Dante (ex Telecom) per l’ormai imminente trasferimento dell’hub vaccinale, che alla fine di ottobre lascerà la sede di Sapiens. Il trasloco doveva avere luogo a fine settembre, ma era slittato di un mese, in quanto i lavori non erano ancora terminati.

L’edificio, che misura 2000 metri quadrati, suddivisi su due piani, era rimasto in disuso per diversi anni, dopo aver ospitato prima gli uffici della compagnia telefonica e successivamente quelli dell’Amministrazione Provinciale. I lavori attuali riguardano solo il piano terreno, che ospiterà il centro per la somministrazione dei vaccini anti-covid e antinfluenzale, strutturato come quello attuale di Sapiens, con una capacità massima di nove linee. Ci saranno un’entrata ed un uscita differenziate, spazi per l’attesa pre e post vaccino, gli sportelli di accettazione e quelli di somministrazione.

Al secondo piano, in seguito a lavori che ancora devono essere messi in campo, si trasferirà invece il Servizio Vaccinazioni ordinario, che lasceranno la sede di via San Sebastiano 14 / via Belgiardino. Lo spazio di via San Sebastiano, infatti, è destinato a diventare nel prossimo futuro casa di Comunità, secondo il modello di sanità territoriale istituito dalla legge regionale di riforma sanitaria.

Laura Bosio

