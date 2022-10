Al termine della procedura di selezione, il Comune ha individuato la figura che dovrà occuparsi delle politiche e della gestione dei rifiuti, una professionalità che manca da tempo nell’organigramma comunale. Sarà Laura Nichetti, responsabile dell’Ufficio rifiuti nel Comune di Pioltello, a ricoprire l’incarico triennale di Alta Specializzazione, servizio Igiene urbana – economia circolare, nell’ambito del Settore Area vasta e Ambiente. Il bando era stato pubblicato a fine agosto ed era scaduto lo scorso 29 settembre. Sette i candidati selezionati per il colloquio orale, tra cui l’ex assessore all’Ambiente della giunta Galimberti Alessia Manfredini, attualmente dipendente di Regione Lombardia, che proprio nella precedente veste aveva introdotto l’innovazione della raccolta porta a porta in tutta la città, nel 2015. Esponente noto della politica cremonese, da tre anni è fuori dall’amministrazione e dalla politica locale.

All’esito dei colloqui è arrivata quarta: “Dopo tanti anni da pendolare a Milano ho voluto rimettermi in gioco da tecnico nella mia città, anche per avvicinarmi alla mia famiglia, e in un settore che mi ha sempre interessato”, ci dice. “Se sono delusa? No, per niente, questo è stato un primo passo, ci saranno altre occasioni, tante se ne stanno aprendo per chi vuole occuparsi dei temi ambientali. A Milano sono assunta a tempo indeterminato e per ora va molto bene così”.

Cremona virtuosa nella raccolta differenziata dei rifiuti, che ormai ha raggiunto l’80%, ma ancora con tanta strada da fare per risolvere alcuni problemi puntuali, tra cui la corretta suddivisione nei cassonetti dei grandi condomini, dove è difficile far cambiare le abitudini a tanti nuclei famigliari. Nella foto, ad esempio, ecco quello che accade nel cortile di un condomnio della zona Po. gbiagi

