Ieri verso le 19 un uomo di 46 anni è stato soccorso in corso Matteotti e accompagnato in ospedale dai medici del 118 in seguito ad un’aggressione subita da parte di un gruppo di stranieri. Fortunatamente il 46enne, italiano, ha riportato ferite non gravi. Sembra che nelle prime ore del pomeriggio di martedì l’uomo si sia trovato coinvolto in una lite, scoppiata per futili motivi, poi degenerata in un’aggressione. Allertati dal 118, sul posto sono intervenuti gli agenti della squadra Volante della Questura che dovranno ricostruire la dinamica di quanto accaduto.

S.P.

© Riproduzione riservata