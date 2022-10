Votata la fiducia al governo, come anticipato, il mondo politico torna a parlare delle elezioni regionali. Nel 2023 infatti la Lombardia sceglierà il suo nuovo presidente, e a muoversi in queste ore è Matteo Salvini: il leader della Lega ha lasciato Roma in direzione Milano. “Squadra che vince non si cambia”, il vicepremier spinge per la candidatura di Attilio Fontana.

Ma la sua conferma è da tempo sottoposta al fuoco amico della sua vicepresidente e assessore al welfare Letizia Moratti. La partita tuttavia è da chiudere in fretta, in quanto il governatore in carica aveva appunto chiesto un chiarimento definitivo subito dopo l’insediamento di Giorgia Meloni.

Intervenuto alla trasmissione “Fuori dal Coro”, ieri sera su Rete 4, Salvini ha dichiarato: “Conto che il presidente della Lombardia continui ad essere Attilio Fontana, mi incontrerò domani con Letizia Moratti che è assolutamente una risorsa per l’intero Paese e non solo per la Lombardia”.

Un confronto atteso da tempo, per capire quali siano i margini di trattativa e fare chiarezza, nonostante le smentite, sulla probabile candidatura di Letizia Moratti come amministratore delegato della fondazione alla guida delle olimpiadi Milano Cortina 2026.

© Riproduzione riservata