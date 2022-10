Gwendalyn, o più semplicemente Gwen, è stata finalmente trovata. Dopo due settimane di disperazione, i suoi proprietari hanno tirato un sospiro di sollievo e ieri sera hanno potuto “riabbracciare” il loro amato gufo. Dopo giorni senza notizie e altri di segnalazioni di avvistamenti in via Litta e in zona piazza Castello, ieri sera è stata la volta buona.

Dopo il tam tam sui social, ormai tutti cercavano Gwen, che alla fine è stata recuperata in via Piave. Il giovane gufo faceva parte degli animali esposti durante l’ultima edizione di Petsfestival, che si è tenuta negli spazi della Fiera di Cremona nel week end del 15 e 16 ottobre. L’ultimo giorno, però, Gwen è scappata, dopo essere stata disturbata da alcuni bambini, è riuscita a rompere il guinzaglio che la teneva legata, volandosene via e gettando nella disperazione i suoi proprietari, che in queste due settimane non hanno smesso di lanciare richieste di aiuto verso chiunque potesse individuarla.

A recuperare Gwen, ieri sera, sono stati il suoi proprietari, Andrea Galli e Francesca Petringa, che in questi giorni hanno fatto avanti e indietro tra Cremona e Bardello, in provincia di Varese, dove risiedono. Grazie anche alla fondamentale collaborazione di alcuni volontari, di cittadini che avevano preso a cuore l’appello e dei residenti di via Piave, il gufo è stato ritrovato. E’ in buono stato di salute, ma sarà presto portato da un veterinario per accertarsi che effettivamente stia bene. Tutto si è concluso dunque per il meglio. Gwen è tornata a casa.

